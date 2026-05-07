Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Сегодня, 7 мая, Пермь атаковали вражеские беспилотники. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Режим Беспилотная опсность и Ковер ввели в регионе друг за другом утром 7 мая. После завыли сирены и пермяки в соцсетях стали писать, что видять в небе над городом вражеские беспилотники. Около 13.00 в соцсетях стали появляться сообщения о взрывах.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что атаке дрона подверглось одно из предприятий.
- Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы. В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности». Работает оперативный штаб, - рассказал глава региона.
Также губернатор напомнил, что во время включения сирен нужно идти в укрытие. Укрытием считается любое помещение заглубленного пространства: подвалы и цокольные этажи домов и капитальных строений, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов многоквартирных жилых домов.
- Напоминаю про запрет распространения в СМИ и социальных сетях фото и видео с беспилотниками и последствиями их прилетов, - добавил губернатор.
- Сохраняйте спокойствие
- Следуйте инструкции педагогов - Переместитесь на нижние этажи и найдите помещение, наиболее удаленное от окон - Ждите дальнейших указаний по официальным каналам связи
- Родители, дождитесь получения информации из родительского чата или по другим каналам.
Более подробные инструкции для педагогов, обучающихся и родителей смотрите в карточках. Сохраните их и отправьте близким! - сообщили в Минобре. Более подробные инструкции для педагогов, обучающихся и родителей смотрите в карточках:
