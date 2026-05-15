Диджеи, кофе и скидка на топливо: пермских байкеров приглашают открыть мотосезон на АЗС «Лукойл»

16 мая флагманская АЗС «ЛУКОЙЛ» на шоссе Космонавтов, 318 станет одной из точек открытия мотосезона в Перми. С 12:00 до 14:00 на АЗС диджеи сыграют свои лучшие сеты и проведут для клиентов мастер-класс, для байкеров состоится розыгрыш призов, а также они смогут получить скидку на топливо и чашку бодрящего кофе. В программе – запись уникального трека, который объединит рев мотоциклов и электронную музыку.

В этот же день мотоциклисты смогут присоединиться к «Мотофесту» в торговом центре «Планета», старт мероприятия – в 15:00.

реклама, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ИНН 5902201970, erid: 2W5zFK7RSPb