Жительница Крыма отдала мошенникам валюту на 21 млн рублей

Жители России продолжают отдавать деньги мошенникам, действующим по известным и накатанным на других схемах. В Крыму у 17-летней девушки выманили крупную сумму под видом декларирования средств. Об этом сообщило издание «МК в Крыму» со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

В феврале этого года жительнице Ялты позвонили неизвестные лица. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности они заставили ее отдать курьеру хранившуюся дома валюту, эквивалентной 21 млн руб. Злоумышленница 2006 года рождения затем передала деньги одному из участников организованной преступной группы.

Противоправную деятельность обвиняемой в преступлении жительницы Краснодарского края пресекли сотрудники органов внутренних дел. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд. Дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство.

Ранее в Тюмени благодаря бдительности жительницы Прикамья раскрыли другую крупную мошенническую схему. Девушка нашла в мессенджере объявление о работе курьером. Ей поручили забрать посылку и передать ее третьему лицу.

