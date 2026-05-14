В Перми на СберПрайм Зелёный Марафон зарегистрировалось почти 2 тысячи человек

В этом году СберПрайм Зелёный Марафон Сбера пройдет 30 мая на спортивной части набережной Камы, а стартовый городок разместится около большого амфитеатра.

Гостям мероприятия будут предложены дистанции: 420 м и 4,2 км. В течение всего дня для зрителей и болельщиков пройдут праздничные концерты и другие спортивно-развлекательные активности, программа мероприятия дополнится экологическими и благотворительными акциями.

Участие в СберПрайм Зеленом Марафоне бесплатное, подать заявку можно на сайте мероприятия до 27 мая включительно.

Игорь Чепеньков, управляющий Пермским отделением Сбербанка:

«Зелёный марафон — это всероссийский проект, который объединяет тысячи людей по всей стране. В Перми к старту уже готовятся почти 2000 участников, что наглядно демонстрирует растущую популярность события. Это мероприятие для всей семьи и людей с разным уровнем подготовки: можно не только пробежать свою дистанцию, но и просто прийти, чтобы поддержать участников, зарядиться позитивной атмосферой и провести время с пользой. Если вы еще не прошли регистрацию на забег, у вас есть возможность сделать это - регистрация открыта до 27 мая.»

