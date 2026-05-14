Лесопромышленники завершили отопительный сезон в Прикамье

Фанерный комбинат «Свеза» в Уральском совместно с МУП «ЖКХ» поселка успешно завершили отопительный сезон 2025/2026. В течение 238 дней — на неделю дольше, чем годом ранее, — жилые дома и социальные объекты получали тепло и горячую воду в штатном режиме.

Теплоснабжение поселка обеспечивает ТЭЦ комбината, работающая на остатках древесного производства. Такой подход позволяет предприятию не только эффективно использовать побочную продукцию, но и поддерживать стабильное теплоснабжение жилых домов и социальных учреждений. Обслуживание внутридомовых сетей и коммуникаций проводит МУП «ЖКХ».

За отопительный сезон, который продлился 34 недели, система отработала без технологических нарушений. Тепло и горячее водоснабжение своевременно получали более 100 жилых домов, а также школа, детские сады, больница и другие социальные объекты поселка.

«Для нас важно, что производственная инфраструктура предприятия помогает решать и задачи поселка — обеспечивать жителей и социальные объекты стабильным теплом и горячей водой, — прокомментировал Денис Мальцев, директор комбината «Свеза» в Уральском. — Комбинат более 70 лет участвует в теплоснабжении Уральского, поддерживая работу коммунальной инфраструктуры, жилого фонда и социальных учреждений».

После завершения отопительного сезона специалисты приступили к подготовке оборудования и тепловой инфраструктуры к следующей зиме. В рамках плановых работ проводится диагностика ТЭЦ и тепловых сетей, проверка насосного оборудования, трубопроводов, систем автоматики и контроля. Эти работы позволят обеспечить надежность теплоснабжения поселка в новом отопительном сезоне.