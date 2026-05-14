В твоём ритме: в регионах продолжается регистрация на «СберПрайм Зелёный Марафон»

Фото: Сбер

В Москве завершился набор участников на забег «СберПрайм Зелёный Марафон». В регионах регистрация продолжается. Ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник пройдёт 30 мая при поддержке подписки СберПрайм в 60 городах России. В 2026 году, в год 185-летия Сбербанка, «СберПрайм Зелёный Марафон» состоится в 13-й раз.

Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования пойдут в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». На эти деньги некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Педагоги и психологи помогут мальчикам и девочкам раскрыть таланты, найти друзей и научиться общаться на индивидуальных маршрутах обучения. Внести свой вклад на платформе «СберВместе» смогут не только бегуны — благотворительный сбор открыт для всех желающих. По традиции Сбер удвоит итоговую сумму пожертвований. В прошлом году участники перечислили более 30 миллионов рублей, а после удвоения взносов от банка на поддержку детей направили свыше 60 миллионов.

В каждом городе предусмотрены забег на 4,2 км и детский старт, а в некоторых городах — 10, 21,1 км и инклюзивный забег, предназначенный для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая тех, кто использует инвалидные коляски или другие вспомогательные средства.

Подготовиться к забегу участникам поможет ГигаЧат. Выстроить здоровые привычки, график правильного питания и даже справиться с волнением перед стартом — всё это возьмёт на себя ИИ-помощник Сбера. А после финиша ГигаЧат разберёт результаты, подскажет упражнения для восстановления и медитативные практики, поможет снять нагрузку и выстроить следующий тренировочный цикл. Так каждый новый старт сможет стать лучше предыдущего.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы хотим, чтобы каждый, кто выйдет на старт "СберПрайм Зелёного Марафона", почувствовал, что он может больше. Помочь стать лучшей версией себя готов искусственный интеллект. ГигаЧат выступит сразу в нескольких ролях — персонального тренера и нутрициолога. Он проанализирует вашу физическую подготовку и составит индивидуальный план тренировок на основе тематического пространства "ЗОЖ" на главной странице сайта ГигаЧата. ИИ-помощник Сбера поможет подготовить себя к "Зелёному Марафону". Я приглашаю всех стать участниками нашего благотворительного забега — большого праздника спорта, музыки и добрых дел».

реклама, ПАО "Сбербанк", ИНН 7707083893, erid: 2W5zFGGj62u