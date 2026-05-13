«Уралкалий» объявил целевой набор среди выпускников школ

«Уралкалий» объявил о начале целевого набора выпускников 9 и 11 классов для обучения в техникумах и университетах по востребованным в компании специальностям.

Выпускники 11 классов смогут выбрать специальности: «Маркшейдерское дело», «Горные машины и оборудование», «Подземная разработка рудных месторождений», «Электроснабжение», «Геология», «Химическая технология», «Химия», «Технологические машины и оборудование», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Подвижной состав железных дорог», «Эксплуатация железных дорог», «Лечебное дело» и «Стоматология».

Выпускникам 9 классов предлагается обучение по специальностям: «Химическая технология неорганических веществ», «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», «Маркшейдерское дело», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Технология аналитического контроля», «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства», «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Сварочное производство», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», «Электроснабжение» и «Аппаратчик — оператор производства химических соединений».

Целевые студенты могут получить высшее и среднее профессиональное образование в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), Березниковском филиале ПНИПУ, Санкт-Петербургском горном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Уральском государственном университете путей сообщения, Березниковском политехническом и Соликамском горно-химическом техникумах, а также других учебных заведениях.

На период обучения «Уралкалий» предоставляет целевым студентам техникумов и университетов ежемесячную стипендию, оплачиваемую производственную практику в подземном и поверхностном комплексах на рудоуправлениях компании, а также методическую помощь в подготовке учебных и дипломных проектов.

Иногородним студентам техникумов предоставляется оплата проживания и питания. Выпускникам гарантировано рабочее место по специальности, выплата подъемных при трудоустройстве, участие в жилищной программе, профессиональный и карьерный рост.

Заявления от выпускников школ, желающих стать целевыми студентами «Уралкалия», принимаются до 10 июня по адресам:

-г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, административное здание № 2, кабинет 104, телефон для справок: 8(3424)296160;

- г. Соликамск, ул. Мира, д. 14, административное здание № 2 (левое крыло), кабинет 123, телефон для справок: 8(34253)62482.