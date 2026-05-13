Бесплатный автобус до Пермской галереи продолжит работу до конца мая

Фото: ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея»

Пермская художественная галерея опубликовала обновленное расписание движения бесплатного автобуса. Шаттл продолжит курсировать до конца мая.

Брендированный автобус с 12 по 27 мая вновь будет курсировать от остановки «Ул. Ленина» на ул. Сибирской напротив Музея пермских древностей до центрального входа в галерею на ул. Советской, 1 (корпус 5 «Завода Шпагина»). В выходные дни интервал движения сократится в два раза

По будням со вторника по пятницу первый рейс до галереи отправится в 12:00. Далее движение продолжится каждый час до 20:00 с интервалом в один час.

По выходным в субботу и воскресенье курсирование автобусов начнется с 10:00. Далее каждые 30 минут до 20:30 с интервалом 30 мин.

В предстоящую «Ночь музеев» 16 мая бесплатный шаттл будет работать с продлением времени отправлений. Последние два рейса от «Ул. Ленина» намечены на 22:00 и 22:30, обратно – до 22:50.

Обратные рейсы от Пермской галереи отправляются: в будни – через 50 мин. после отправления от остановки «Ул. Ленина»; в выходные дни – через 20 мин. Проезд бесплатный.

