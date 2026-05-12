Ночные концерты в галерее и редкие кинокадры на Речном вокзале: «Ночь музеев-2026» в Перми

16 мая в Перми пройдет традиционная «Ночь музеев». Главная тема акции в этом году «Родное». Что покажут пермские музеи в этот день?

Ночь музеев на Заводе Шпагина

В «Ночь музеев» стартует проект «Завод Шпагина. Новое измерение», который объединил Пермский краеведческий музей, Пермскую художественную галерею, Пермский театр оперы и балета и Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив.

16 мая Пермский театр оперы и балета проведет два ночных концерта в Зале деревянной скульптуры нового здания Пермской художественной галереи. Каждый концерт состоит из двух отделений. В первом прозвучит «Серенада» для струнного оркестра Петра Чайковского, во втором хор Пермской оперы исполнит сочинения Чайковского, Сергея Танеева, Сергея Рахманинова и Валерия Гаврилина. (12+)

Первый концерт начнется в полночь, второй – в два часа ночи.

А в 17 часов театр представит интерактивный детский спектакль «Колыбельная для папоротников» (6+), созданный специально для музея «Пермский период». Постановка интегрирована в ландшафт парка живых растений. Начало: 18:15 и 20:45.

Также 16 мая в Пермской художественной галерее и Детском музейном центре Пермского краеведческого музея пройдут тематические экскурсии, лекции и мастер-классы.

Завод Шпагина

Ул. Советская, 1

150 артистов

16 мая в пермском Историческом парке «Россия – Моя история» открывается выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей», посвященная 150-летию создания СТД.

«150 артистов» – это портретная галерея самых крупных актеров, режиссеров, драматургов, сценографов, творивших в течение полутора веков.

Виртуальная «Книга памяти» расскажет о том, как работали театры в блокадном Ленинграде. Редкие фотоснимки и кинокадры покажут молодых Владимира Этуша, Анатолия Папанова, Зиновия Гердта и других прославленных советских артистов, выезжавших на фронт в составе агитбригад.

В пермском разделе выставки демонстрируются: приз фестиваля «Золотая маска», врученный Балету Евгения Панфилова, один из костюмов выдающегося хореографа; персонажи спектаклей Пермского театра кукол. Также представлены редкие материалы по истории крепостного театра XIX века из собрания Ильинского краеведческого музея.

В 18:30 можно будет услышать выступление квартета камерного оркестра «Агидель-оркестр».

Концерты ансамбля песни и танца «Мари аршаш» пройдут в пространстве экспозиции «Романовы» в 19:40 и 20:40.

Исторический парк «Россия – Моя история»

Ул. Монастырская, 2, корпус 1

Билеты: 300-500 рублей

К юбилею мецената

В Доме Мешкова «Ночь музеев» будет посвящена 175-летию Николая Васильевича Мешкова (6+). Мероприятия акции пройдут с 18:00 до 22:30.

18:30 - презентация проекта пермской художницы Елизаветы Стальных - платье «Кама-река» с сюжетами Обвинской росписи.

19:00 - мастер-класс «Усадьба Мешкова» по созданию панно с художницей Елизаветой Стальных.

19:00 - ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея Лидия Цвирко расскажет о хозяине дома Николае Васильевиче Мешкове и судьбе его дома.

19:30 - концерт в музыкальной гостиной. Артисты Пермского театра оперы и балета исполнят произведения из репертуара Ф. И. Шаляпина.

По традиции завершит Ночь музеев концерт в Саду Дома Мешкова (на улице). С 21:00 до 22:00 в исполнении кавер-группы LUCKYS прозвучат популярные танцевальные композиции. Вход на концерт на улице свободный

Дом Мешкова

ул. Монастырская, 11

Билеты: от 400 рублей.

Открытие Пермского периода

Ночь музеев в Музее пермских древностей будет посвящена 185-летию открытия пермской системы сэром Р. И. Мурчисоном в 1841 году. (6+) Мероприятия акции пройдут с 18:00 до 23:30.

В интерактивном зале с 18:00 посетители смогут поучаствовать в мастер классах: сложить из бумаги фигурки древних рептилий в технике оригами, создать брелок с изображениями животных и растений пермского периода или изготовить сувенир из воздушного пластилина с отпечатками хвоща или динозавра.

В экспозиционном зале участники познакомятся с геологическим прошлым Урала через уникальные экспонаты — от горных пород и минералов до следов древнего моря и отпечатков древних организмов. В программе также рассказ о Родерике Импи Мурчисоне и уникальной банкноте, посвященной пермскому периоду.

Музей пермских древностей

г. Пермь, ул. Сибирская, 15

Билеты: от 500 рублей.

Сварка своими руками

«Ночь музеев» в Доме-музее Славянова можно будет провести, опробовав разные типы сварки под руководством профессионалов: аргоно-дуговая сварка, лазерная сварка и новинка сезона – плазменная сварка. (6+) Мероприятия акции пройдут с 14:00 до 22:00.

Дом-музей Н. Г. Славянова

Ул. 1905 года, 37

ПЕРММ

16 мая в музее ПЕРММ центральным проектом станет выставка «Простые пейзажи. Пермь» (6+). Также в программе - авторские экскурсии Владимира Береснева и Марии Булычевой, лекции и мастер-классы: «Журавли. Оригами», «Ментальная карта. Пермь», «Моя Пермь: коллаж», «Читаем стихи так, чтобы всем было хорошо».

В 21:00 начнется концерт группы «Международный атлас облаков».

Музей современного искусства ПЕРММ

Ул. Крисанова, 4

Тут и Подполка

Пространство Тут Пермской арт-резиденции и музей «Подпольная типография» в «Ночь музеев» решили объединиться и исследовать Слудскую горку с разных ракурсов.

12:30 - мультижанровая экскурсия от детей-авторов выставки «Большой коралловый миф» для всех желающих. (6+)

14:00 и 16:00 - совместная экскурсия пространства Тут и Подполки, где подростки-авторы уличного проекта «Знаки внимания» расскажут о неочевидных локациях района, а экскурсовод Наталья Сабаш познакомит с историей знаковых мест. (6+)

14:30 и 17:00 - игра-путешествие «Глубоководная ночь» с картами, записками, заданиями от кураторов и художников, игровыми заданиями и мастер-классами для семей с детьми 4-12 лет. (0+)

19:00 - пижамная вечеринка для подростков (12+). В программе: мастерская украшений и костюмов из воздушного пластилина, фотоаппарат моментальной печати и фотосессия среди кораллов, страшилки с фонариками, веселые командные игры, чай, какао и сладости, обмен сюрпризами. Вход на вечеринку строго для подростков, без сопровождения взрослых.

Пермская арт-резиденция

ул. Монастырская, 95а.

