В Крыму отец напал на 14-летнего сына и угрожал ему убийством

В июле прошлого года Свердловский районный суд Перми вынес приговор отчиму, издевавшемуся над 9-летним пасынком. Он пытался утопить ребенка в ванной. Не менее вопиющий случай домашнего насилия произошел на днях в Крыму.

В Севастополе 46-летний мужчина поссорился с женой. Вернувшись на следующий день домой в состоянии алкогольного опьянения, он начал выяснять отношения с 14-летним сыном. О ЧП изданию «МК в Крыму» сообщила пресс-служба городского УМВД России.

Отец повалил подростка на кровать и стал душить, угрожая убийством. Конфликт произошел после услышанной в адрес главы семейства грубости. Мать вмешалась и вовремя оттащила разъяренного супруга. Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы. Задержанный находится под подпиской о невыезде.

В отношении жителя Севастополя возбудили уголовное дело за угрозу убийством. Домашнему дебоширу грозит наказание лишением свободы до двух лет.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru