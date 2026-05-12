Жителям Пермского края стало еще проще получить зарплатные привилегии Сбера

Сбер расширяет возможности для жителей Прикамья: теперь воспользоваться привилегиями зарплатных клиентов могут даже те, кто пока не готов сменить банк. Достаточно подключить персональный зарплатный проект, самостоятельно переводить часть дохода на карту Сбера и получать доступ к выгодным продуктам и сервисам.

Чтобы стать участником персонального зарплатного проекта, необходимо в мобильном приложении СберБанк Онлайн перейти в раздел "Сервисы" → "Поступления" → "Зарплата" и выбрать опцию "Пополнять самостоятельно". Далее в течение двух месяцев подряд нужно перечислять на карту или счет Сбера рассчитанную минимальную сумму либо вносить наличные через банкомат. На третий месяц клиенту автоматически откроются все зарплатные привилегии. Для сохранения выгодных условий важно продолжать ежемесячные пополнения.

Ольга Калинина, заместитель управляющего Пермским отделением Сбербанка:

"Мы стремимся сделать наши сервисы максимально доступными и удобными для всех клиентов. Теперь не обязательно менять зарплатный банк, чтобы пользоваться привилегиями зарплатных клиентов Сбера - достаточно подключить персональный зарплатный проект и пополнять карту самостоятельно".

Минимальная сумма для перевода рассчитывается автоматически. Если клиент не получает зарплату на карту Сбера более 30 дней, он получит уведомление с предложением сохранить условия обслуживания при подключении к персональному зарплатному проекту.

