«ЭнергосбыТ Плюс» призывает оплачивать долги с акцией «Идём с теплом!»

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте акции «Идём с теплом!». Клиенты «Т Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве, Губахе и Краснокамске смогут избавиться от пени*, если заплатят за тепло и горячую воду за апрель и погасят задолженность**, указанную в квитанции. Внести текущие платежи и погасить долги необходимо до 31 мая 2026 года.

Платёжные документы за апрель будут доставлены в первой декаде мая в почтовые ящики, а также на электронные адреса клиентов, выбравших соответствующий способ доставки.

Для оплаты можно использовать любой из доступных способов: онлайн — с помощью QR-кода на квитанции, по реквизитам через банковское приложение, в банкомате и на сайте расчётно-кассового центра. Все доступные варианты оплаты указаны на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«Акцию «Идём с теплом!» мы проводим в период завершения отопительного сезона для того, чтобы помочь нашим клиентам избавиться от долгов без дополнительной нагрузки на семейный бюджет. Рекомендуем каждому воспользоваться этой возможностью, чтобы избежать предусмотренного законом судебного взыскания задолженности. Мы идём с теплом навстречу нашим клиентам и надеемся на ответные шаги — своевременную оплату тепла и горячей воды!», — призывает Мария Круглякова, директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

* Не распространяется на пени, взысканные по решению суда.

** Включая услуги отопления и горячего водоснабжения, а также госпошлину и пени по уже полученным решениям суда и находящимся на рассмотрении в суде.

Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой.

