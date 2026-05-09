Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин почтил память героев Великой Отечественной войны

Фото: permkrai.ru

Сегодня, 9 мая, в Перми начались праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В центре города, у монумента «Героям фронта и тыла», состоялась церемония возложения венков и цветов.

Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

Участие приняли губернатор Дмитрий Махонин, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Алексей Воробьев, председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих, глава Перми Эдуард Соснин, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, Герой России Сергей Яшкин, другие официальные лица, ветераны, участники боевых действий, юнармейцы, курсанты Пермского военного института Росгвардии и кадеты Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Ф. Кузьмина.

Фото: permkrai.ru

В день памяти и гордости о подвиге советского народа губернатор вместе с другими участниками мероприятия почтили память воинов минутой молчания. В честь павших героев прозвучали три залпа. После возложения венков и цветов на площади прошли знаменная группа и пешая колонна курсантов Пермского военного института под музыкальное сопровождение Пермского губернского оркестра.

Фото: permkrai.ru

Напомним, акция «Бессмертный полк» сегодня прошла в онлайн формате. Она началась в 12.00 по местному времени. Также действуют и другие форматы «Бессмертного полка», которые продлятся до 11 мая. Ознакомиться с ними можно в специальном разделе официального сайта Движения.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru