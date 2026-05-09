В честь Дня Победы у монумента «Героям фронта и тыла» возложили цветы

Фото: permkrai.ru

Сегодня, 9 мая, в честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне на центральном квартале эспланады у монумента «Героям фронта и тыла» возложили венки и цветы.

Участие в праздничной церемонии приняли губернатор Дмитрий Махонин, глава Перми Эдуард Соснин, Герой России Сергей Яшкин и другие официальные лица, ветераны, участники боевых действий, юнармейцы, курсанты Пермского военного института Росгвардии и кадеты Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Ф. Кузьмина.

Напомним, что в Перми сегодня массовых мероприятий не будет. Их отменили из-за соображений безопасности. Тем не менее праздник состоялся. Люди выходят в город с фотографиями своих дедов-героев, гуляют в солдатской форме советского времени, к памятникам возлагают цветы, а машины из "Ретро-гаража" организовали у Соборной Площади "Парад Побед". Как 9 мая проходит в столице Прикамья, смотрите в нашем фоторепортаже.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru