Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В этом году в Перми в честь Дня Победы было запланировано более 100 меропритяий в разных частях города, и, конечно, праздничный Парад, фейерверк и шествие Бессмертного полка. Но из-за атак вражеских беспилотников, в целях безопасности людей, Парад Победы и фейерверк отменили, а «Бессмертный полк» решили провести в онлайн формате. Также не будет и праздничных концертов в центре города. Наши читатели спрашивают: будут ли сегодня хоть какие-то мероприятия? Отвечаем - массовых мероприятий не запланировано. Повторим, что их не проводят в целях безопасности.
Тем не менее, праздник в нашем городе все равно состоится. На воказале Пермь-2 его начали отмечать уже с самого утра. Вокзал празднично украсили, а студенты-железнодорожники прочитали стихи о войне, и станцевали «Вальс Победы», как в мае 1945 года. Также сегодня на телеэкране вокзала покажут трансляцию Парада Победы на Красной площади.
Наш фотокорреспондент отправился в город, чтобы посмотреть, что там сегодня происходит.
Дмитрий Махонин опубликовал фото возложения цветов к памятнику «Героям фронта и тыла».
- С особой благодарностью вспоминаем тех, кто прошел через тяжелые испытания войны, кто приближал Победу на фронте и ковал ее в тылу, кто ценой собственной жизни подарил будущим поколениям право жить, созидать и мечтать. Возложили цветы в память о всех защитниках. Имя каждого будет жить вместе с нами и нашими потомками, - сказал Дмитрий Махонин.
