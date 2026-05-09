В этом году в Перми в честь Дня Победы было запланировано более 100 меропритяий в разных частях города, и, конечно, праздничный Парад, фейерверк и шествие Бессмертного полка. Но из-за атак вражеских беспилотников, в целях безопасности людей, Парад Победы и фейерверк отменили, а «Бессмертный полк» решили провести в онлайн формате. Также не будет и праздничных концертов в центре города. Наши читатели спрашивают: будут ли сегодня хоть какие-то мероприятия? Отвечаем - массовых мероприятий не запланировано. Повторим, что их не проводят в целях безопасности.

Тем не менее, праздник в нашем городе все равно состоится. На воказале Пермь-2 его начали отмечать уже с самого утра. Вокзал празднично украсили, а студенты-железнодорожники прочитали стихи о войне, и станцевали «Вальс Победы», как в мае 1945 года. Также сегодня на телеэкране вокзала покажут трансляцию Парада Победы на Красной площади.

Наш фотокорреспондент отправился в город, чтобы посмотреть, что там сегодня происходит.

На Октбярьской площади на большом экране транслируют поздравления.

Праздничные баннеры красуются на больших экранах ТЦ в центре Перми.

В Горьковском парке волонтеры раздают Георгиевские ленты.

Некоторые пермяки вышли на улицы с фотографиями своих дедов-героев.

Вот такой креативный "Бессмертный полк"

В этот день многие пермяки надевают на себя солдатскую форму советского образца.

У Соборной площади - "Парад Побед" - выставка машин одноименной марки из "Ретро-гаража"

Дмитрий Махонин опубликовал фото возложения цветов к памятнику «Героям фронта и тыла».

- С особой благодарностью вспоминаем тех, кто прошел через тяжелые испытания войны, кто приближал Победу на фронте и ковал ее в тылу, кто ценой собственной жизни подарил будущим поколениям право жить, созидать и мечтать. Возложили цветы в память о всех защитниках. Имя каждого будет жить вместе с нами и нашими потомками, - сказал Дмитрий Махонин.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru