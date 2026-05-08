«Пермские медведи» не вышли в финал чемпионата России по гандболу

Фото: Гандбольный ЦСКА | CSKA Men's Handball Club | vk.com/mhccska

«Пермские медведи» не сумели пробиться в финал чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. На пути пермяков в полуфинальной серии матчей встал московский ЦСКА.

В первом из двух матчей серии «Пермские медведи» проиграли на домашнем поле. В Москве победа вновь осталась за ЦСКА – 34:30 (18:13). У «армейцев» результативной игрой в этом матче блеснул Шишкарев с 7 забитыми мячами, «медведей» – Аркатов с 8 мячами.

Участники финала и утешительного матча за третье место станут известны во второй встрече между «Зенитом» и «Чеховскими медведями».

