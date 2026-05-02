«Пермские медведи» в первом полуфинальном матче проиграли ЦСКА

Фото: Феерация гандбола России | Владимир Горшков/«Пермские медведи»

«Пермские медведи» проиграли первый полуфинальный матч чемпионата России по гандболу среди команд Суперлиги. Матч против московского ЦСКА состоялся в Перми.

«Медведи» уступили со счетом 27:30 (11:15). В составах команд самыми точным с девятью забитыми мячами стали: Каменев – у хозяев поля, Ионов – гостей. Решающий матч состоится в Москве 7 мая.

Во второй полуфинальной паре «Зенит» из Санкт-Петербурга на чужом поле разобрался с некогда грозными «Чеховскими медведями – 33:28 (17:16).

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru