Минобороны РФ заявило о сбитии и перехвате БПЛА над Прикамьем

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Минобороны РФ назвало регионы, над которыми 8 мая ПВО перехватили и сбили БПЛА. Вооруженные формирования Украины предприняли массированную атаку 145 беспилотниками самолетного типа в период с 07:00 до 14:00 (мск).

В число подвергшихся атаке регионов вместе с Пермским краем вошли: Калужская, Тульская, Белгородская, Брянская, Курская, Рязанская, Ростовская и Смоленская области, Москва и Московская область, Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Адыгея и Чечня. ПВО также работала в акваториях Черного и Азовского морей.

Прилет беспилотников был совершен на промышленные площадки Пермского края. О первом сбитом БПЛА над территорией Прикамья сообщил губернатор Дмитрий Махонин в 09:39. Была проведена эвакуация сотрудников, жертв и пострадавших нет. Глава региона заявил, что атака беспилотников на одно из промышленных предприятий региона не привела к значительному ущербу.

В Пермском крае режим «Беспилотная опасность» действовал 8 мая с 08:08 до 13:00.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ, в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00:00 8 мая все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru