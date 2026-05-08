Губернатор Прикамья сообщил об отсутствии серьезных последствий после атаки БПЛА

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что атака беспилотников на одно из промышленных предприятий региона не привела к значительному ущербу. Об этом глава Прикамья рассказал в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале краевого правительства.

По словам губернатора, все возникшие после атаки возгорания удалось быстро потушить. Сейчас предприятие продолжает работать в обычном режиме, угрозы для производственных мощностей нет.

Также Махонин рассказал о ситуации на другой промышленной площадке в Пермском муниципальном округе, где пожар произошел после атаки БПЛА 29 апреля. Последствия инцидента удалось локализовать, однако о полном завершении восстановительных работ официально пока не сообщалось.

