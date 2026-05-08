Отопительный сезон в Перми завершится с 8 мая

Отопительный период 2025/26 годов в городе Перми и Пермском муниципальном округе официально завершился 8 мая. Соответствующие постановления утвердила администрация краевой столицы. С этой даты энергетики «Т Плюс» прекращают подачу отопления в дома пермяков. Объекты социальной сферы — детские сады, школы, поликлиники и больницы — останутся на особом контроле на случай похолодания.

Объекты генерации, насосные станции, малые котельные и центральные тепловые пункты переводятся в летний режим работы. После этого энергетики «Т Плюс» приступят к плановым гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка коммуникаций на плотность и прочность для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики работ были заранее согласованы и направлены в районные администрации, УК и ТСЖ.

В ходе летней ремонтной кампании энергетики «Т Плюс» планируют выполнить комплекс мероприятий:

- проверить 1630 км теплосетей, включая проведение гидравлических испытаний для выявления повреждений и их устранение;

- провести ремонт на 4 ТЭЦ, 3 водогрейных котельных и 27 малых котельных по всему городу;

- подготовить 12 насосных станций и 418 тепловых пунктов.

«Ежегодная подготовка теплосетей и теплоснабжающих объектов — это наши обязательства перед жителями и властями, которые неукоснительно выполняются. Ответственный подход специалистов “Т Плюс” гарантирует надёжное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов», — отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

В Перми тепло от «Т Плюс» получают:

- 673 социальных объектов: детсады, школы, больницы.

- 224 здания учебных заведений: вузы, колледжи, лицеи.

- 18 центров культуры.

- 5210 многоквартирных домов.