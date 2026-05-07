В Перми завершили обследование поврежденного при атаке БПЛА жилого дома

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил о завершении обследования многоквартирного дома, поврежденного при атаке БПЛА 7 мая. Повреждены остекление квартир, кровля над третьим подъездом и перекрытия на чердаке. Угрозы обрушения нет.

По словам главы города, жители могут вернуться в свои квартиры, кроме одной. В квартире потребуется разборка части кровли и уборка мусора. Жильцы приняли решение разместиться у родственников.

«Из городского бюджета выделим средства на ликвидацию последствий. Фонд капитального ремонта займется ремонтом и восстановлением остекления», – отметил глава города.

Всю актуальную информацию жильцы поврежденного дома могут получить в администрации Свердловского района по тел.: 241-27-99.

На время обследования дома жильцов направили в пункт временного размещения.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru