В Перми жильцов поврежденного БПЛА дома направили в пункт временного размещения

Глава города встретился с жильцами. Фото: Администрация города Перми

Глава региона Дмитрий Махонин сообщил о повреждении жилого дома в Перми после атаки беспилотника. Он отметил, что есть повреждения, идет работа по устранению последствий инцидента.

Всех жильцов, включая маломобильных, эвакуировали. В ДК им. Калинина работает пункт временного размещения, с жильцами работают психологи.

«Сейчас очень важно побыстрее провести все необходимые спасательные действия, проверить дом на наличие взрывчатых веществ, чтобы людей пустить в свои квартиры. Мы очень рассчитываем, если ничего не случиться, уже сегодня вечером они туда вернутся», – отметил губернатор.

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил об обеспечении жильцов поврежденного дома водой и горячим питанием, для них работает служба психологической поддержки. Жилой дом оцеплен, внутри работают специалисты – имущество находится под охраной, коммуникации не отключены.

«Как только специальные службы завершат работу и проведут осмотр помещений, будет принято решение о допуске жильцов в свои квартиры», – дополнил глава города.

Днем 7 мая Пермский край атаковали беспилотники. Они ударили по одному из предприятий, также поврежден жилой дом, административное здание и корпус нейрохирургии. Жертв среди населения нет.

