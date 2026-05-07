Губернатор Пермского края назвал сегодняшнюю атаку преступлением.

Днем в четверг, 7 мая, Пермский край атаковали вражеские беспилотники. Они ударили по одному из предприятий, также поврежден жилой дом, административное здание и корпус нейрохирургии. Жертв среди населения нет, единственного пострадавшего мужчину осмотрели врачи, от госпитализации он отказался. Губернатор региона края Дмитрий назвал атаку преступлением и рассказал подробности.

- Есть разрушение дома, - говорит Дмитрий Махонин. - Сейчас идет вся необходимая работа по устранению последствий этого инцидента. Всех жителей, в том числе маломобильных, эвакуировали. В ДК Калинина работает пункт временного размещения, с жильцами работают психологи. Сейчас очень важно побыстрее провести все необходимые спасательные действия, проверить дом на наличие взрывчатых веществ, чтобы людей пустить в свои квартиры. Мы очень рассчитываем, что если ничего не случиться, уже сегодня вечером они туда вернутся.

Губернатор дал поручения Минстрою и мэрии определиться с ущербом жилья и транспортных средств, чтобы максимально быстро приступить к восстановительным работам.

- Пострадал рядом стоящий корпус нейрохирургии, - продолжает Дмитрий Махонин. - Хочу отметить работу врачей: во время инцидента проходили две операции, они все удачно завершены, всё работе в штатном режиме. Так же спасательные службы работают в пермском районе, где также есть попадание в административное здание. У нас действительно профессиональные службы, мы отрабатываем все четко и все последствия этой атаки будут устранены.

Что делать во время атаки беспилотников

Министерство территориальной безопасности Пермского края подготовило памятку о поведении при угрозе БПЛА:

