В Пермском крае сняли режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер»

Краевое Министерство территориальной безопасности сообщило о снятии в регионе режимов «Беспилотная опасность» и «Ковер» с 15:25 7 мая. Режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер» в радиусе 50 км на территории Перми действовали с 09:40, «Ковер» в радиусе 50 км на территории Соликамска – с 11:00.

В Перми беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий, несколько из них были сбиты. Жертв и пострадавших нет.

Чуть позже еще один беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом и административное здание. Среди жильцов дома жертв. В результате атаки по административному зданию пострадал мужчина, ему оказали медпомощь.

В Перми рассказали о действиях при звуках сирены с сигналом «Внимание всем». Система оповещения запускается при отражении атаки БПЛА. В Минтербезе напомнили о действиях школ и учеников.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru