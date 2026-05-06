Первокурсники из Прикамья победили в кейс чемпионате лесопромышленников

Команда первокурсников из Нытвенского многопрофильного техникума (НМТ) Пермского края победила в кейс чемпионате «Yes, прогресс» лесопромышленной группы «Свеза». Решение «ТехноЛес» в области экологичной упаковки жюри признало лучшим.

Команда «ТехноЛес» предложила концепцию экологичной упаковки с использованием современных биоматериалов. Решение сочетает прочность, эффективность и предполагает более рациональное использование сопутствующих продуктов производства, что позволяет снижать нагрузку на окружающую среду.

Участники учли федеральную повестку: в рамках проекта «Экономика замкнутого цикла» к 2030 году доля перерабатываемой упаковки должна достигнуть 85%, а утилизируемой — 100%. Предложенный подход отвечает этим задачам и может применяться в производственной практике.

Кроме экологической составляющей, студенты проработали экономическую и логистическую модели. Они предложили варианты формирования стоимости продукта и оптимизации поставок с учетом международного опыта, где подобные упаковочные решения уже используются.

«Мы начали с общения с менеджером по продажам «Свезы», чтобы понять реальные запросы клиентов и выявить ограничения текущих решений. Затем проанализировали, что можно улучшить в упаковке. Также мы провели опрос студентов и определили, какие условия работы для них важны», — рассказала Мария Ляпунова, участница команды.

Отдельное внимание команда уделила вопросам управления персоналом. Ребята учли ожидания молодых специалистов и значимость комфортной рабочей среды для привлечения и удержания кадров.

«Кейс-чемпионат показал, что студенческие команды способны глубоко разбираться в реальных производственных задачах и предлагать комплексные решения, которые объединяют экологическую, экономическую и практическую составляющие. Такие проекты помогают находить новые подходы к привычным процессам», — прокомментировал Денис Мальцев, директор комбината «Свеза» в Уральском.

В 2026 году в чемпионате приняли участие более 200 человек из регионов России, объединившихся в 70 команд, из которых лишь десять прошли в финал. Задания охватывали четыре направления: производство, финансы, логистику и привлечение новых сотрудников. В рамках производственного трека участники решали задачи двух типов — по упаковке продукции и управлению неликвидным балансом. Команды искали решения, позволяющие одновременно снижать затраты, сохранять качество продукции и повышать эффективность процессов.