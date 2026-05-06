Жители Перми ночью увидели огромный падающий метеор

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ | vk.com/cp_perm

Соцсети Перми утром 6 мая разместили видео с огромным падающим объектом в небе города. Запись яркого метеорита опубликовало сообщество «ЧП и ДТП | Чрезвычайные происшествия| Пермь».

Очевидцы его сняли в районе ул. Лянгасова. О загаданном ими желании ничего не говорится.

В эту ночь на территории Прикамья не вводили режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер». Вполне вероятно, что небесное тело оказалось метеоритом, сгоревшим в плотных слоях атмосферы.

В ночь с 5 на 6 мая на территории Прикамья отмечен пик прохождения метеорного потока Эта-Аквариды. Его можно наблюдать ежегодно с 19 апреля по 28 мая.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru