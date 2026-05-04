Над Прикамьем прольется максимум метеорного потока Эта-Aквapиды

Жителей Прикамья в ближайшие дни ждет уникальное астрономическое явление. Над регионом с огромной скоростью пронесутся частицы метеорного потока Эта-Аквариды. Подробности рассказал Пермский планетарий.

Максимум метеорного потока Эта-Aквapиды можно наблюдать 6 мая до 03:00. Его интенсивность достигнет 20 метеоров в час. Поток генерируется от мелких частиц кометы Гaллeя. Астрономы его официально зафиксировали около 180 лет назад.

Аквариды можно наблюдать ежегодно с 19 апреля по 28 мая. Радиант потока находится низко над горизонтом в созвездии Водолея в восточной части неба. Свое имя метеорный поток получил из-за близости с созвездием и звездой η Водолея.

