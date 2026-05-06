В Минсвязи Прикамья подтвердили ограничение работы мобильного интернета

В Пермском крае участились перебои в работе мобильного интернета. По информации регионального Министерства информационного развития и связи, ограничение вводят для обеспечения безопасности. Жители региона отмечают перебои во время введения режимов оповещения населения, включая «Беспилотная опасность» и «Ковер».

«Для обеспечения безопасности в некоторых регионах страны, в том числе в Пермском крае, вводятся временные локальные ограничения работы мобильного интернета. При этом голосовая связь, проводной интернет, домашний или служебный Wi-Fi продолжают работать – говорится в сообщении краевого ведомства.

В Прикамье доступны более 1,4 тыс. точек с бесплатным Wi-Fi. Большая часть точек доступа в интернет находятся в Перми.

Во время отключения мобильного интернета доступ к интернету можно получить в МФЦ. Продолжают работу сайты и сервисы белого списка Минцифры РФ, в том числе региональные: «К врачу», «Транспортная карта Пермского края», ЭПОС и другие. Фактическая работа ресурсов зависит от возможностей операторов связи.

