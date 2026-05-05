Жителям Прикамья доступны 1,4 тысячи точек с бесплатным Wi-Fi

В регионах России участились случаи временных ограничений мобильного Интернета. В этих случаях остаются доступными голосовая связь, проводной Интернет, домашний и служебный Wi-Fi.

В краевом министерстве отметили, что ни региональные власти, ни правоохранительные органы Прикамья не уполномочены приостанавливать или возобновлять услуги мобильной связи. Для жителей Пермского края остается в общем доступе бесплатный Wi-Fi.

В регионе доступны более 1,4 тысячи точек беспроводных локальных сетей. Их можно найти на карте портала «Управляем вместе» в разделе «Узнавай о Пермском крае» (подраздел «Открытые данные») и в чат-боте мессенджера «Макс».

Для подключения к публичной точке необходимо выбрать сеть из списка доступных и подключиться. В появившемся уведомлении необходимо нажать на выделенную часть и перейти на страницу авторизации. После этого надо выбрать способ входа из предложенных на странице.

При подключении к публичной сети Wi-Fi не рекомендуется передавать личные данные, оплачивать онлайн-заказы и вводить пароли.

