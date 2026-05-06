Обновленный офис ВТБ открылся в Перми

Новое отделение по обслуживанию физических лиц открылось в Мотовилихинском районе Перми. Банк модернизирует сеть отделений с учетом новых форматов обслуживания и роста числа клиентов в Пермском крае.

Офис банка расположен в оживленной части Перми, рядом с транспортными развязками, остановками общественного транспорта, торговыми предприятиями, социальными объектами. В отделении доступен полный спектр банковских услуг.

Площадь офиса – 140 кв.м. Обслуживание ведется в зонах с мягкими диванами и креслами с использованием портативных ноутбуков, работает и бесплатный Wi-Fi. В круглосуточной зоне самообслуживания установлены два банкомата. Отделение работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00.

«С прошлого года реализуется масштабная программа оптимизации и обновления сети ВТБ в Пермском крае. Основная цель – обеспечить максимально комфортные условия обслуживания клиентов, повысить доступность финансовых услуг для всех жителей региона. Новый офис переехал в оживленный и густонаселенный район города, где рядом множество торговых помещений, и наши клиенты могут совместить шоппинг с походом в банк. Мы также существенно обновили функциональность и дизайн пространства, он, на мой взгляд, стал более комфортным и уютным», – отметил управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.