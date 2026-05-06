В Пермском крае назвали сроки завершения отопительного зимнего сезона

В Прикамье близится завершение отопительного сезона 2025-2026 годов. Отопление отключат в начале следующей недели после завершения череды майских праздников.

Первой об отключении отопления сообщила администрация Березников, где отопительный сезон завершится с 13 мая. Отключение начнут проводить постепенно до 15 мая. В этот период энергетики проверят теплосети ТЭЦ-2 на максимальную температуру для выявления скрытых дефектов.

В ЗАТО Звездный батареи многоквартирных домов станут холодными с 12 мая. В администрации поселка напомнили, что отопление можно отключать, когда среднесуточная температура воздуха на улице не ниже +8 градусов в течение 5 дней.

«В последние дни как раз наблюдается потепление. При снижении среднесуточной температуры ниже 8 градусов и сохранении этого температурного режима в течение 5 дней в учреждения социальной сферы подачу тепла возобновят», – отметили в администрации ЗАТО Звездный.

В Перми администрация города пока не издала распоряжение о завершении отопительного сезона. При этом в части домов города батареи уже холодные с 5 мая. Компания «Т Плюс» опубликовала график предстоящих гидравлических испытаний теплосетей, которые стартуют с 12 мая в десятках домов Свердловского района.

