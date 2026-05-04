В Перми на улице Ижевской ограничат движение транспорта

Схема: Пермский филиал ПАО «Т Плюс»

В Свердловской районе Перми на ул. Ижевской ограничат движение транспорта. В период с 4 по 18 мая на участке улицы проведут коммунальные раскопки. Энергетикам предстоит провести ремонт тепловой сети.

В компании «Т Плюс» пояснили необходимость ремонта для обеспечения надежной подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. На время проведения работ сузят до одной полосы проезжую часть в районе домов №19 и 19а на ул. Ижевской. Энергетики рекомендуют планировать маршрут движения и выбирать пути объезда.

В Перми близится завершение отопительного сезона, батареи станут холодными в домах пермяков уже в ближайшие дни. Пермские энергетики опубликовали график предстоящих гидравлических испытаний теплосетей, которые стартуют с 12 мая в десятках домов Свердловского района.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru