В Прикамье ввели режим «Ковер» в радиусе 150 км от Перми

РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) Пермского края сообщила о введении на территории региона режима «Ковер». Режим ввели с 09:10 4 мая, с 09:20 его расширили в радиусе 150 км от Перми. В регионе с 09:00 действует режим «Беспилотная опасность».

Режим «Ковер» является специальным экстренным планом. Его вводят силы ПВО для закрытия воздушного пространства при обнаружении неопознанных объектов, беспилотников или нарушении границы региона.

Жителей Прикамья просят сохранять спокойствие, ориентироваться на официальные источники информации. Телефон вызова экстренных служб «112».

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино»).

