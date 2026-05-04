НовостиПроисшествия4 мая 2026 4:12

В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность»

Режим оповещения населения действует с 09:00 4 мая
Павел ШАТРОВ
Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

Краевое министерство территориальной безопасности сообщило о введении в Пермском крае режима «Беспилотная опасность». Режим оповещения населения действует с 09:00 4 мая.

Все оперативные службы Пермского края оповещены и находятся в полной готовности. Жителей Прикамья просят быть внимательными и не поддаваться панике.

Номер вызова экстренных служб – «112». На время действия режима возможно ограничение мобильной связи.

Международный аэропорт «Пермь» («Большое Савино») работает в штатном режиме.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru