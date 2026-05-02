В Пермском крае действует режим «Ковер»

РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) Пермского края сообщила о введении на территории региона режима «Ковер». Режим ввели с 17:45 2 мая.

Режим «Ковер» является специальным экстренным планом. Его вводят силы ПВО для закрытия воздушного пространства при обнаружении неопознанных объектов, беспилотников или нарушении границы региона.

В это же время Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов Международным аэропортом «Пермь» («Большое Савино»).

