В аэропорту «Большое Савино» Перми закрыли воздушное пространство

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация с 17:45 2 мая ввела временные ограничения на прием выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино»). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения вводили в аэропортах: «Шереметьево» (Москав), «Пулково» (Санкт-Петербург), «Храброво» (Калининград), «Кольцово» (Екатеринбург), «Баландино» (Челябнск), Уфа. На части их них ограничения уже сняты.

На территории Пермского края с 16:00 действует режим «Беспилотная опасность».

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru