В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность»

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

Краевое министерство территориальной безопасности сообщило о введении в Пермском крае режима «Беспилотная опасность». Режим оповещения населения действует с 16:00 2 мая.

Все оперативные службы Пермского края оповещены и находятся в полной готовности. Жителей Прикамья просят быть внимательными и не поддаваться панике.

Номер вызова экстренных служб – «112». На время действия режима возможно ограничение мобильной связи.

Опасность по БПЛА также есть в Свердловской и Челябинской областях, Татарстане.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru