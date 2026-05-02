В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность»

Краевое министерство территориальной безопасности сообщило о введении в Пермском крае режима «Беспилотная опасность». Режим оповещения населения действует с 16:00 2 мая.
Все оперативные службы Пермского края оповещены и находятся в полной готовности. Жителей Прикамья просят быть внимательными и не поддаваться панике.
Номер вызова экстренных служб – «112». На время действия режима возможно ограничение мобильной связи.
Опасность по БПЛА также есть в Свердловской и Челябинской областях, Татарстане.
