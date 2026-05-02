Дягилевский Фестивальный клуб примет Пермская художественная галерея

Главной концертной площадкой Дягилевского фестиваля 2026 станет Дом музыки на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина». Фестивальный клуб начнет работу в соседнем здании Пермской художественной галереи.

В Дирекции Дягилевского фестиваля «КП-Пермь» рассказали, что ждать гостям в Фестивальном клубе. Он одновременно станет дискуссионной площадкой, лекторием и кинозалом, местом встречи единомышленников и пространством для отдыха, общения и рефлексии. Фестивальный день будет начинаться в клубе и заканчиваться там же.

«События станут разными по интенсивности. Здесь можно узнать новое, услышать важные голоса, провести время в тишине с книгой, выпить кофе, купить фестивальный мерч, отправиться на концерты основной программы и затем вернуться обратно. Это пространство напомнит летний интеллектуальный лагерь для взрослых», – отметили организаторы Дягилевского фестиваля 2026 в Перми.

На этой неделе Дягилевский фестиваль определился с куратором и главным событием. До открытия главного культурного события года в Прикамье осталось чуть более месяца. Программа Фестивального клуба станет известна ближе к началу фестиваля, события основной программы – в первых числах мая.

