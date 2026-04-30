Дягилевский фестиваль 2026 в Перми определился с куратором и главным событием

Фото: Дирекция Дягилевского фестиваля

Дирекция Дягилевского фестиваля в Перми назвала куратора Фестивального клуба. В 2026 году им станет музыкант и просветитель Ляля Кандаурова.

Программу ночных музыкальных событий составит журналист и куратор Денис Бояринов. Лекторами и гостями Фестивального клуба станут хорошо знакомы по прошлым событиям Ярослав Тимофеев, Владимир Мартынов, Олег Нестеров, Юрий Сапрыкин, Илья Кухаренко. С гостями также проведут творческие встречи участники основной программы фестиваля.

О главном событии Дягилевского фестиваля 2026 в Перми рассказала пресс-служба musicAeterna. Они пройдут в два его заключительных дня, 19 и 20 июня. Фестиваль закроет сценическая версия программы «Рамо. Звук света – 2». Исполнителями станут оркестр, хор и солисты musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Репетиции пройдут с 6 мая по 9 июня в Санкт-Петербурге, продолжатся уже в Перми.

Программа Дягилевского фестиваля 20226 в Перми и старт продажи билетов стану известны в ближайшие дни. Ведущие музыканты и артисты на нескольких концертных площадках города представят новые программы с 11 по 20 июня.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru