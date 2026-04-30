Блогер Илья Exile запустил «Добросвязь» на инфраструктуре Билайна

Фото: пресс-служба Билайна

Российские блогер и стример Илья Exile с командой запустил цифровой проект в сфере мобильной связи — «Добросвязь». Новый бренд объединяет мобильную связь, бонусную механику и социальную составляющую. Проект ориентирован прежде всего на молодежную аудиторию и строится вокруг идеи, что связь может быть не только сервисом, но и частью сообщества с полезными инициативами и высоким уровнем вовлечения.

«Добросвязь» позиционируется как связь нового формата. Пользователи получают не только услуги связи, минуты и гигабайты, но и доступ к дополнительным механикам внутри проекта. Так, пользователь, просто пользуясь связью, без дополнительных условий может участвовать в розыгрышах техники, путешествий и других призов, а также в добрых делах по всей стране. Например, доставка корма в приют для животных или утепление вольеров, организация кинопоказа для детей из детского дома или турнира по дворовому футболу.

Команда «Добросвязь» не просто финансирует такие социальные активности, а реализует их собственными силами и ресурсами. Призовые фонды и банк добрых дел формируются из чистой прибыли проекта — чем больше пользователей, тем они масштабнее. Кроме этого, каждый клиент «Добросвязь» может «загрузить» в личный кабинет собственную мечту — каждый месяц оператор выбирает мечту одного пользователя и исполняет ее.

Концепция «Добросвязь» строится вокруг идеи сделать добро более привычной частью повседневной жизни — простым и понятным способом, через цифровой сервис, которым человек пользуется регулярно. Проект сочетает эмоциональное вовлечение и комьюнити-механику, превращая мобильную связь в часть более широкой пользовательской экосистемы.

Технологически «Добросвязь» работает на инфраструктуре Билайна по модели Smart MVNO («умный виртуальный оператор» мобильной связи). Это формат, при котором новый проект запускается на базе сети и технологической платформы действующего телеком-игрока, но при этом развивает собственный бренд, клиентский путь, каналы продаж, цифровые интерфейсы и коммуникационную стратегию. Такая модель позволяет быстрее выводить на рынок новые продукты и тестировать нишевые или сегментированные предложения для конкретной аудитории. Информационным партнером проекта также выступает ООО «Безлимит», которое участвует в запуске и развитии нового бренда.

Илья Exile:

«Нам важно было создать не просто новый проект, а сообщество людей, для которых связь — это способ быть ближе друг к другу и делать мир немного лучше. Мы хотим показать, что наше общество открыто к добрым делам и взаимопомощи. Связь для нас не только про минуты и гигабайты. Связь – про людей».

Роман Прыганов, директор по развитию партнерского канала Билайна:

«Модель Smart MVNO делает запуск новых брендов в сфере связи значительно более доступным и быстрым. По сути, она позволяет партнерам опираться на готовую телеком-инфраструктуру, качество сети и технологическую экспертизу Билайна, сосредотачиваясь на своем продукте, позиционировании и работе со своей аудиторией. Мы видим в этом перспективный инструмент для появления на рынке новых ярких нишевых проектов. “Добросвязь” – прекрасный пример такого запуска».

Денис Смахтин, генеральный директор ООО «Безлимит»:

«Для нас участие в “Добросвязь” — это возможность поддержать запуск нового бренда на стыке телекома, digital-продукта и комьюнити-механик. Сегодня аудитория все чаще ждет от сервиса не только базовой функции, но и дополнительной ценности, вовлечения и понятной эмоциональной идеи. Именно на этом сочетании и строится концепция проекта».

Реклама, ПАО «ВымпелКом», ИНН 7713076301, erid: 2W5zFHGGUc1