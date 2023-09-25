В зоне спецоперации пропали без вести и находятся в плену более 60 жителей края

Обмен военнопленными Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко привел цифры пленных и пропавших без вести жителей Пермского края в зоне спецоперации.

По его словам, согласно поступившим заявлениям в аппарат федерального Уполномоченного по правам человека, в плену сейчас находятся 11 наших земляков. К сожалению, за последние два месяца сохраняется негативная динамика из-за прекращения обменов в связи с чем их число увеличилось.

Также на сегодняшний день известно число пропавших без вести военнослужащих из Пермского края – это 53 человека.

«Сейчас ведется тесный диалог и установлено полное взаимодействие с семьями военнослужащих, находящихся в плену и пропавших без вести. Обеспечивается полная информационная поддержка. Работа ведется через федеральную контактную группу, отдельное направление – это взаимодействие с Международным красным крестом», - в беседе с «Комсомолкой» отметил Игорь Сапко.

Ранее «КП-Пермь» сообщила, что бывший глава Чайковского Алексей Третьяков оказался в украинском плену. С таким заявлением его супруга обратилась к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко 23 сентября.

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