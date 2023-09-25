Бывший глава Чайковского Алексей Третьяков попал в плен на Украине

Фото: Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко / ВКонтакте

Бывший глава Чайковского Алексей Третьяков оказался в украинском плену. С таким заявлением его супруга обратилась к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко 23 сентября.

«В субботу в мой адрес поступило обращение от супруги экс-главы Чайковского Алексея Третьякова. Сегодня связался с ней по телефону и узнал ряд подробностей», - написал Игорь Сапко на своей странице в соцсети ВКонтакте.

По данным краевого омбудсмена, с 7 сентября этого года Алексей Третьяков заключил контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ. Он служил в составе батальона «Ахмат».

Игорь Сапко направил запрос в адрес федерального Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, при которой работает специальная контактная группа, занимающаяся вопросами обмена военнослужащих.

Напомним, Алексей Третьяков возглавлял Чайковский с 2014 по 2018 годы. В 2019 году его осудили на три года за превышение должностных полномочий. В 2020 году он получил условно-досрочное освобождение от наказания.

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