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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 4:45

Бастрыкин взял на контроль ситуацию со сгоревшими в Пермском районе домами

Руководитель СК России ждет доклад о проверке по сгоревшим в пермском поселке домам
Виктор Правдин
Фото предоставлено жителями поселка

Фото предоставлено жителями поселка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе проверки по сгоревшим в Пермском районе домам. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Напомним, с конца августа и по 22 сентября в поселке Мулянка Пермского района прошла серия пожаров. Меньше чем за месяц сгорело семь домов. Один человек погиб. И если в некоторых случаях жители подтверждают, что огонь вспыхнул из-за нарушений правил безопасности, то в ряде других случаев сельчане видят поджог. Так как огонь вспыхивал в домах не подключенных ни к отоплению, ни к электричеству.

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