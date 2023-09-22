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Происшествия22 сентября 2023 10:45

В Пермском районе за месяц сгорело семь домов

Жители сгоревших в Мулянке домов обратились к главе СК России Александру Бастрыкину
Виктор Правдин
Жители Мулянки уверены, что дома поджигают. Фото предоставлено жителями поселка

Жители Мулянки уверены, что дома поджигают. Фото предоставлено жителями поселка

Жители поселка Мулянка Пермского района бьют тревогу: меньше чем за месяц в поселке сгорело семь домов. И если в некоторых случаях жители подтверждают, что огонь вспыхнул из-за нарушений правил безопасности, то в ряде других случаев сельчане видят поджог.

Серия пожаров началась 28 августа. Огонь охватил дом-баню семьи Егоровых по улице Кленовой. К счастью, обошлось без жертв. Через два дня, 30 августа, у Егоровых сгорел еще один дом на улице Лесной. К несчастью, погибла пожилая женщина. По предварительной версии МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Сын погибшей Анатолий это подтверждает: «Мама сильно болела, лежачей была, закрула и....».

Фото предоставлено жителями поселка

Фото предоставлено жителями поселка

Почти две недели жители села жили спокойно, но 11 сентября произошел очередной пожар на улице Железнодорожной. К счастью, на пожаре никто не пострадал. В доме проживали пожилые супруги - ветераны труда. За два дня до пожара дочь погорельцев перевезла их в квартиру. Электричество в доме отключили, поэтому у жителей возникают подозрения по поводу самовозгорания.

Фото предоставлено жителями поселка

Фото предоставлено жителями поселка

19 сентября произошел пожар на улице Коллективной. Сгорело два дома - старый и строящийся - у одной семьи из четырех человек.

Фото предоставлено жителями поселка

Фото предоставлено жителями поселка

В ночь на 22 сентября произошло еще два пожара. Сперва загорелся жилой дом по Восточному переулку, а следом, на глазах у пожарных, вспыхнул еще один дом семьи Егоровых - строящийся, без электрики. Когда мы позвонили Анатолию Егорову, он находился в МЧС.

Фото предоставлено жителями поселка

Фото предоставлено жителями поселка

- Третий дом уже горит, это ужас какой-то. Я сегодня должен был лечь на операцию, а пришлось идти в МЧС, писать заявление. Инспектор, осмотревший дом, считает, что это был поджог, так как огонь пошел с улицы. В МЧС сказали, что составят заявление и передадут его в полицию, - говорит Анатолий.

Жительница поселка Марина считает, что пожары - дело рук поджигателей.

- Не хочу голословно кого-то обвинять, но уж слишком много пожаров за такой короткий промежуток времени, - рассуждает Марина. - Возможно, кому-то мстят, но нам от этого не легче, даже засыпать страшно. Нам говорят, что некоторые дома загорелись из-за скачка напряжения, но есть ведь сгоревшие дома, где нет ни отопления, ни проводки. Как они загорелись? Мы требуем, чтобы полицейские во всем разобрались.

На карте Марина показала, в какой последовательности и на каких улицах вспыхивали дома.

На карте Марина показала, в какой последовательности и на каких улицах вспыхивали дома.

Марина обратилась к губернатору Пермского края и главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку, найти и наказать поджигателей. Кроме этого Марина просит администрацию помочь погорельцам и заменить поселковые трансформаторы.

"Комсомолка" будет следить за развитием событий.

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