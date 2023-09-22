В Пермском районе за месяц сгорело семь домов

Жители Мулянки уверены, что дома поджигают. Фото предоставлено жителями поселка

Жители поселка Мулянка Пермского района бьют тревогу: меньше чем за месяц в поселке сгорело семь домов. И если в некоторых случаях жители подтверждают, что огонь вспыхнул из-за нарушений правил безопасности, то в ряде других случаев сельчане видят поджог.

Серия пожаров началась 28 августа. Огонь охватил дом-баню семьи Егоровых по улице Кленовой. К счастью, обошлось без жертв. Через два дня, 30 августа, у Егоровых сгорел еще один дом на улице Лесной. К несчастью, погибла пожилая женщина. По предварительной версии МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Сын погибшей Анатолий это подтверждает: «Мама сильно болела, лежачей была, закрула и....».

Фото предоставлено жителями поселка

Почти две недели жители села жили спокойно, но 11 сентября произошел очередной пожар на улице Железнодорожной. К счастью, на пожаре никто не пострадал. В доме проживали пожилые супруги - ветераны труда. За два дня до пожара дочь погорельцев перевезла их в квартиру. Электричество в доме отключили, поэтому у жителей возникают подозрения по поводу самовозгорания.

Фото предоставлено жителями поселка

19 сентября произошел пожар на улице Коллективной. Сгорело два дома - старый и строящийся - у одной семьи из четырех человек.

Фото предоставлено жителями поселка

В ночь на 22 сентября произошло еще два пожара. Сперва загорелся жилой дом по Восточному переулку, а следом, на глазах у пожарных, вспыхнул еще один дом семьи Егоровых - строящийся, без электрики. Когда мы позвонили Анатолию Егорову, он находился в МЧС.

Фото предоставлено жителями поселка

- Третий дом уже горит, это ужас какой-то. Я сегодня должен был лечь на операцию, а пришлось идти в МЧС, писать заявление. Инспектор, осмотревший дом, считает, что это был поджог, так как огонь пошел с улицы. В МЧС сказали, что составят заявление и передадут его в полицию, - говорит Анатолий.

Жительница поселка Марина считает, что пожары - дело рук поджигателей.

- Не хочу голословно кого-то обвинять, но уж слишком много пожаров за такой короткий промежуток времени, - рассуждает Марина. - Возможно, кому-то мстят, но нам от этого не легче, даже засыпать страшно. Нам говорят, что некоторые дома загорелись из-за скачка напряжения, но есть ведь сгоревшие дома, где нет ни отопления, ни проводки. Как они загорелись? Мы требуем, чтобы полицейские во всем разобрались.

На карте Марина показала, в какой последовательности и на каких улицах вспыхивали дома.

Марина обратилась к губернатору Пермского края и главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку, найти и наказать поджигателей. Кроме этого Марина просит администрацию помочь погорельцам и заменить поселковые трансформаторы.

"Комсомолка" будет следить за развитием событий.

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