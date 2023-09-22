Ветеринар из Перми вновь отправляется в зону проведения спецоперации

Фото предоставлено Дарьей Клековкиной

Хирург-онколог пермской ветеринарной клиники «Друг» Дарья Клековкина в ближайшее время отправляется в зону СВО, чтобы оказывать помощь местным животным и поддержать ветеринарных врачей, работающих на передовой.

Напомним, Дарья Клековкина была в зоне спецоперации уже дважды. В январе 2023 года пермский ветеринар ездила в Мариуполь, а в июне этого же года побывала в Северодонецке. За это время через операционный стол пермского айболита и ее коллег прошло более 300 животных, а специализация Дарьи в онкологии позволила проводить животным и химиотерапию.

Сотрудники ветклиники не откажутся от помощи неравнодушных пермяков.

- Если вы желаете принять участие в этом добром деле и внести свой вклад в судьбу пострадавших животных, мы будем благодарны за любую финансовую поддержку. Собранные средства будут использованы на приобретение необходимых лекарств для оказания медицинской помощи животным, - говорят в ветклинике.

Для перевода финансов вы можете использовать номер +7-965-555-89-50 с пометкой "Препараты для СВО". Либо вы можете самостоятельно принести вакцины от инфекционных заболеваний (Мультикан/Мультифел) в любой из филиалов по адресам:

- Солдатова, 36 (Режим работы 9:00 - 21:00); - Тургенева,12 (Режим работы 9:00 - 21:00); - Плеханова, 42 (Режим работы 9:00 - 21:00); - Г. Хасана, 7а (Режим работы - Круглосуточно).

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