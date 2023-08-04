Айболит спецоперации: ветеринар из Перми спасает животных в Мариуполе и Северодонецке

Стать ветеринаром Дарья Клековкина (слева на фото) решила в пять лет. Фото предоставлено Дарьей Клековкиной

Хирург-онколог пермской ветеринарной клиники «Друг» Дарья Клековкина помогает животным в зоне проведения спецоперации. За год она уже дважды была в командировках и вместе с коллегами прооперировала более 300 кошечек и собачек. Свое решение ехать в горячие точки пермский Айболит объясняет просто: «Я хотела быть хоть чем-то полезной в это непростое время».

200 операций за три дня

В свою первую командировку Дарья и еще трое ветеринаров из разных городов страны отправилась в январе 2023 года. Это была поездка в Мариуполь. Выезд организовал фонд «Следы человека в живой природе».

Фото предоставлено Дарьей Клековкиной

- Так как в то время в городе не было связи, о нашем приезде людей предупреждали заранее расклеенные объявления на столбах, - вспоминает Дарья. - Полевую операционную мы разместили прямо в гостиной в квартире одного из волонтеров. Разделились на две команды по два человека и начали работать. Первая команда оперировала на месте, а вторая, куда входила я, ездила по квартирам.

Фото предоставлено Дарьей Клековкиной

Материалами для операций Дарью снабдила родная клиника. Ветеринар планировала поработать всего день, а вышло три – уж очень много оказалось пациентов. За это время через операционный стол прошло более 200 животных. Специализация в онкологии позволила проводить и химиотерапию тоже.

- Приходилось даже делать переливание крови. Это была возрастная собака, которую сбила машина. Оказавшись на операционном столе, мы диагностировали у нее гнойное воспаление матки и пришлось экстренно удалять опухоль. Но во время операции у нее началось кровотечение. Слава богу волонтеры оперативно нашли донора и операция прошла успешно, - рассказывает Дарья.

Оперировали 24 часа в сутки под звуки канонады

Спустя полгода, в июне, Дарья поехала во вторую командировку в Северодонецк. За два дня ветеринар с коллегой из Мариуполя провела более сотни операций кошкам и собакам, включая две мастэктомии (удаление молочной железы - Ред.), а также оказала профессиональные консультации хозяевам животных.

Фото предоставлено Дарьей Клековкиной

- Мы оперировали 24 часа в сутки, слушая, как стреляют ракеты, - вспоминает Дарья. - Конечно, мы были далеко от зоны боевых действий, но грохот был страшный. Если бы я была в Перми, то подумала, что за окном гремит гром. Как-то ночью проснулась от того, что трясется дом. Потом мне сказали, что где-то недалеко упала ракета.

Но никакого страха за свою жизнь Дарья в тот момент не испытывала. Девушка признается, что вообще лишена чувства тревоги и беспокойства, именно поэтому она и пошла в хирурги.

- В моей профессии важно быть хладнокровной. Сохранять спокойствие и принимать адекватные решения в стрессовых ситуациях, и у меня эта способность есть, - признается Дарья.

Собирала икру лягушек и вела книгу болезни Тишки-Малышки

Стать ветеринаром Дарья решила будучи пятилетней девочкой. Тогда во время летних каникул у бабушки в деревне маленькая Даша собирала икру лягушек, ждала, пока вылупятся головастики, а потом отпускала их на волю. Именно в этом возрасте она почувствовала тягу к природе и огромное желание помогать ее обитателям. Но самым любимым занятием будущего ветеринара было лечение своей собаки по кличке Тишка-Малышка.

- У меня была тетрадь в клеточку, которую я озаглавила "История болезни Тишки-Малышки", - рассказывает Дарья.- Я ставила свое собаке игрушечные уколы, измеряла ей температуру, размер носа штангенциркулем и все эти наблюдения заносила в тетрадь. Там же я и написала, что когда вырасту, обязательно стану ветеринаром. Конечно, взрослея, я рассматривала и другие профессии, в частности я хотела стать актрисой. Но выпускаясь из школы, мама показала мне ту самую тетрадь, и тогда я приняла окончательное решение стать ветеринаром.

После академии Дарья устроилась работать в пермскую ветклинику «Друг», где уже 10 лет помогает животным. О своем выборе девушка не пожалела ни на секунду. А вскоре Дарья поедет в свою третью командировку в зону СВО. Место назначения пока держится в секрете.

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