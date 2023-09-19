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НовостиОбщество19 сентября 2023 17:32

В Перми предложили разрешить контролерам задерживать безбилетников

Пермские власти попросят Госдуму расширить полномочия ревизоров на транспорте
Михаил АНДРЕЕВ
Оплатил проезд и еду спокойно!

Оплатил проезд и еду спокойно!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы руководитель транспортного департамента Анатолий Путин сообщил, что в горадминистрации решили обратиться с просьбой изменить федеральное законодательство и разрешить контролерам самим задерживать и штрафовать безбилетников на общественном ранспорте – без привлечения сотрудников Росгвардии.

Об этом сообщает издание «Эхо Перми».

- Мы хотим подготовить инициативу в федеральное законодательство, главная проблема - невозможность контролера физически задержать безбилетника, все заканчивается высадкой пассажира, - признался Анатолий Путин.

В сентябре в мэрии объявили о том, что эксперимент с мобильными контролерами в автобусах и трамваях прекращается.