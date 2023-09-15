В Перми завершен эксперимент с мобильными агентами

Итоги эксперимента обсудили на заседании профильной рабочей группы. Фото: пресс-служба Пермской городской думы

В Перми завершается эксперимент, связанный с работой мобильных агентов в общественном транспорте. Такое решение было принято на заседании рабочей группы по организации внедрения системы оплаты проезда на муниципальных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Мобильных кондукторов в автобусах и трамваях в Перми запустили в мае этого года. Эксперимент был инициирован городским департаментом транспорта для стимулирования оплаты проезда. По словам начальника департамента транспорта Анатолия Путина, контракт с подрядчиком расторгается, планы по снижению количества безбилетников не достигнуты. В связи с этим продлевать действие эксперимента до ноября нецелесообразно.

Сейчас власти приняли решение сосредоточиться на повышении эффективности работы контролеров. В частности, планируется увеличить штат контролеров и наладить организацию деятельности. Также власти намерены продолжать совершенствовать платежные системы.

Кроме того, администрация города ускорила процесс процедуры собираемости штрафов. Теперь штрафы за неоплаченный проезд в общественном транспорте пермякам приходят на портал Госуслуги. С сентября все протоколы в электронном виде поступают в административные комиссии.

Депутат Эдуард Мирзамухаметов обратил внимание, что наряду с обеспечением достойной зарплаты контролерам, нужно улучшить отраслевую инфраструктуру на маршрутах. Речь идет о теплых туалетах с умывальниками. Марк Коробов предложил усилить информирование жителей и разъяснять, куда направляются средства, поступающие от оплаты проезда.

В ходе заседания отметили, что сфера общественного транспорта требует пристального внимания со стороны администрации и депутатского корпуса. И это касается не только темы безбилетников. Поэтому было предложено обсудить формат и функционал рабочей группы, а при необходимости внести коррективы.

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