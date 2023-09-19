Жительницу Прикамья, из-за которой на речке погиб 8-летний мальчик, ждет суд

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Как уже писала «КП», в августе в Добрянке случилась трагедия. Во дворе многоэтажного дома гуляли дети, и их позвала пойти с ней купаться на речку 36-летняя местная жительница.

- Она оставила детей, в том числе и 8-летнего мальчика, без присмотра и контроля, - сообщили подробности в СУ СКР по Пермскому краю. - В результате ребенок зашел на глубину и захлебнулся.

В отношении 36-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, ей грозит до 2 лет лишения свободы.

Как рассказывают очевидцы, в тот раз она отвлеклась на своего сына, и в реку забрели соседские мальчик и девочка, не умевшие плавать. Девочку удалось откачать, а мальчик скончался в реанимации.

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