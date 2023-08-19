«Простите меня, я вам всю жизнь буду помогать»: в Пермском крае женщина увела на реку соседского мальчика, и он утонул

За жизнь ребенка боролись врачи, но спасти его, к несчастью, не удалось. Фото: "ЗОРИ ПЛЮС"

Мы уже рассказывали о трагическом случае, который произошел 17 августа в Добрянке: мальчик и девочка захлебнулись в Каме, девочку удалось откачать, а 8-летнего Ваню (имя изменено - Ред.), к несчастью, нет. Он умер в больнице. «Комсомолка» поговорила с мамой погибшего Татьяной и узнала подробности трагедии.

- Тем утром мы с детьми ходили купаться, потом пришли домой, покушали, и сын отпросился погулять с друзьями, - вспоминает Татьяна. - На улице их встретила соседка и позвала с собой на речку. Ваня сперва отказывался, говорил, что нужно предупредить меня, переживал, что я его буду ругать, если узнаю, что он ушел без спроса к реке. Соседка обещала, что позвонит и предупредит, но так и не позвонила.

По словам Татьяны, когда соседка с детьми пришла к воде, то отвлеклась на своего ребенка, а Ваня тем временем уже пошел купаться.

Фото: "ЗОРИ ПЛЮС"

- Как все произошло, пока неизвестно, - говорит Татьяна. - Может, Ваня заплыл на глубину, не нащупал дна, испугался и начал тонуть. Он ведь у меня только учился плавать, любил нырять - занырнет и тут же вынырнет.

Тонущего Ваню заметил один из ребятишек и пулей побежал звать на помощь взрослых. Как рассказывают очевидцы, Ваню спас один из отдыхающих. Скорая ехала долго, и мужчина, понимая, что нельзя терять драгоценное время, повез ребенка на своей машине в больницу. Врачи встретили их прямо на улице, и тут же стали оказывать помощь. Пока они боролись за его жизнь, соседка со всех ног бежала к дому Татьяны.

- Услышав стук в дверь, я подумала, что это балуются дети, открыла, а на пороге стоит соседка вся в песке и говорит: "Таня, пойдем отойдем", - вспоминает Татьяна. - Я сразу почувствовала неладное. Когда она сказала, что Ваня утонул, у меня чуть сердце не остановилось. Мы с ней побежали в больницу - она недалеко от дома. Ванечка был в реанимации, дышал, но к нему я заходить не стала - мне было очень плохо. Мы ждали у больницы, соседка ходила туда-сюда и молилась, а я давала показания сотруднику полиции. Пока она меня опрашивали, ей позвонили и сказали, что мой сын умер. Она специально отошла подальше, чтобы я не слышала разговор, но я все услышала.

По словам Татьяны, соседку Ваня знал хорошо - он часто играл с ее маленьким сыном во дворе и ходил к ним домой на чай.

- Это ведь не первый раз, когда ее прогулки с детьми едва не заканчиваются трагедией, - говорит Татьяна. - Она сама мне рассказывала, что как-то зимой также собрала ребятишек, и повела на горку, один ребенок едва в столб не въехал. Тогда все обошлось и после этого она зареклась больше не брать никуда чужих детей. А тут, как она сама говорит, на нее что-то нашло. Делает она это, конечно, из благих побуждений, чтоб ребятишек повеселить. Но мне от этого не легче. Не передать словами, как мне сейчас тяжело, но я нашла в себе силы и простила ее. Ей ведь тоже сейчас нелегко. Она каялась, сказала, что будет помогать нам всю жизнь. Она уже помогает.

У самой Татьяны тоже непростая судьба - она рано потеряла родителей и воспитывалась в детдоме. Родом женщина из Соликамска, здесь, в Добрянке, ей выделили соцжилье. У нее есть 4-летняя дочь, муж, который буквально на днях вернулся с вахты и в этот тяжелый период они поддерживают друг друга.

Тем временем к расследованию трагедии подключились следователи.

- По предварительным данным, 17 августа 2023 года в городе Добрянка 8-летний ребенок купался в реке Кама без присмотра взрослых. Во время купания в реке мальчик стал тонуть. Находящиеся поблизости взрослые и дети приняли меры к спасению утопающего, достали ребёнка из воды, провели неотложные реанимационные мероприятия. Мальчика в кратчайшее время доставили в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказанную квалифицированную помощь, ребенок скончался. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в СУ СКР оп Пермскому краю.

Мальчика похоронят 21 августа в родной Добрянке. Татьяна не откажется от помощи в организации похорон. Если вы хотите помочь семье, средства можно отправлять по телефону 89526492210 Татьяна Порошина (Транскапиталбанк)

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